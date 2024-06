Euro 2024, italiani aggrediti da croati: bandiera strappata, poi calci e pugni

25 giugno 2024 a

Alcuni tifosi italiani sono stati aggrediti e picchiati dai croati dopo il match dell'Europeo di ieri sera a Lipsia. Il match che ha permesso la qualificazione della Nazionale agli ottavi ai danni proprio della Croazia. L'aggressione sarebbe partita da una ventina di tifosi croati: prima avrebbero strappato una bandiera tricolore e poi avrebbero picchiato gli italiani con calci e pugni. E' successo poco dopo la mezzanotte nel centro della città tedesca.

I tifosi azzurri sono finiti tutti in ospedale: quattro sono stati medicati al pronto soccorso; due invece sono stati trattenuti per ulteriori cure, come ha riferito il quotidiano tedesco Bild. Per l'aggressione, la polizia ha fermato 11 croati e bosniaci di età compresa tra i 21 e i 44 anni, che sono stati riconosciuti dagli italiani come i responsabili della violenza. Il reato ipotizzato nei loro confronti è di lesioni gravi.

L'episodio è avvenuto nonostante a Lipsia fossero stati schierati ben 2mila agenti per vigilare sull’ordine pubblico. Tra l'altro, già prima della gara, diversi ultrà croati violenti erano stati respinti alla frontiera e altri erano stati bloccati nei pressi del ponte Zeppelin. A tutti loro era stato impedito di entrare allo stadio. In totale, prima e dopo la partita con l'Italia sono stati registrati 45 reati e cinque infrazioni all’ordine pubblico. Si va dal lancio di fuochi pirotecnici all’aggressione per motivi razziali e al tentativo di uso di droni. I tifosi croati erano circa 25mila, in netta maggioranza rispetto ai 10mila italiani.