Euro 2024, colpo-Rangnick: Austria batte Olanda ed è prima. Francia, pari con la Polonia e secondo posto

Il colpo di Rangnick. L'Austria batte 3-2 l'Olanda nella terza giornata del gruppo D e si qualifica da prima nel girone. La sorpresa austriaca arriva grazie anche al pareggio della Francia che ritrova Mbappé, ma non riesce ad andare oltre l'1-1' contro la Polonia già eliminata. Deschamps si qualifica da secondo. Spera, anche se più che una speranza è una certezza, nel ripescaggio l'Olanda che da terza potrebbe trovare agli ottavi una tra Spagna e Inghilterra. All'Olympiastadion di Berlino pronti, via e l'Austria va in vantaggio al 6' grazie a un autogol di Malen che batte il proprio portiere intervenendo su cross di Prass. Si conferma l'Europeo degli autogol. La reazione olandese è firmata dal milanista Reijnders che però spreca da buona posizione. È una parentesi, però, nei primi 20' che sono di matrice austriaca con la squadra di Rangnick che legittima il vantaggio. Malen al 22' avrebbe l'opportunità di farsi perdonare per l'autogol di inizio match, ma tutto solo in area calcia a lato. Il primo tempo è segnato dal gran caldo. Le squadre dopo la mezzora si fermano per un cooling break. Il momento di sosta non ristora l'Olanda, anzi è Arnautovic al 38' a mangiarsi il gol del 2-0 a pochi passi dalla porta. Il primo tempo si conclude con un brivido olandese, ma l'azione è viziata da fuorigioco.

L'Olanda rientra carica e dopo pochi secondi trova il pareggio con Gakpo che batte il portiere austriaco con un tiro sul secondo palo finalizzando una ripartenza scaturita da un errore dell'Austria a centrocampo. È 1-1. L'Olanda sembra avere un piglio diverso, ma al 59' arriva, quasi a sorpresa, il raddoppio austriaco con un colpo di testa di Schmid. L'Olanda è soprattutto Gakpo. Al 76' il giocatore del Liverpool illumina, la palla arriva a Depay che fa 2-2 con un controllo e tiro al volo. La rete è convalidata dopo un check al var. Neanche il tempo di esultare che l'Austria va di nuovo in vantaggio con Sabitzer che insacca con un tiro che toglie la ragnatela dal sette. L'Austria trova anche il 4-2, ma il gol è annullato da fuorigioco. L'Olanda si procura un'occasione per il 3-3, ma Weghorst manda alto da buona posizione.

Al 'Signal Iduna Park' di Dortmund, il ct della Francia, Didier Deschamps, ritrova Mbappé dal 1' con la maschera contro una Polonia già eliminata dal torneo. Il primo tentativo però è proprio dei polacchi che ci provano con Zielinski. Maignan c'è. Risposta dei francesi all'11 con Theo Hernandez che conclude un'azione di Dembelé e impegna Skorupski. La squadra di Michal Probierz, però, ci tiene a lasciare una traccia e chiudere bene e fa di tutto per cercare la via del gol. Al 14' va vicino al gol Urbanski. Il primo quarto di gara è divertente, al 19' sfiora la rete Dembelé, ma Skorupski dice ancora una volta no. Al 34' è ancora una volta la Polonia a rendersi pericolosa con Lewandowski il cui colpo di testa esce di poco. Sul finale del tempo occasione per Mbappé, ma ancora una volta Skorupski si oppone. Nel secondo tempo la Francia riparte con la voglia di sbloccarla e ci riesce con un rigore trasformato da Mbappé al 56'. La parte centrale del secondo tempo è segnato dalla girandola di cambi. Al 79' ecco il pareggio polacco firmato da un rigore di Lewandowski. Nel finale i tentativi francesi sono vai. La sorpresa è servita.