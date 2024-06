Euro 2024, caccia grossa a Calafiori: chi è vicinissimo all'affare, cifra da capogiro

26 giugno 2024 a

L’autogol contro la Spagna è stato sostituito da una prestazione a applausi contro la Croazia. Se non fosse per la sua falcata in mezzo di Riccardo Calafiori, prima di scaricare all’esterno su Mattia Zaccagni, l’Italia sarebbe andata a casa. Invece se la batterà sabato prossimo alle 18 contro la Svizzera, conscia che dalla parte del suo tabellone, fatta eccezione per l’Inghilterra, troverà avversarie alla portata.

Tutto (o quasi) per merito di Calafiori, che ora oltre alla Juve attira anche club di Premier League, secondo Tuttosport, pronti ad accaparrarselo, per la gioia del Bologna che si frega le mani e spera nell’asta internazionale a suon di rilanci milionari. Chi vuole il difensore, ora, dovrà presentarsi con 50 milioni di euro tondi tondi. Per questo si starebbe complicando la pista legata alla Juventus, che nonostante l’accordo col calciatore (un quinquennale da 2,5 milioni a stagione) non hanno trovato l’accordo sul cartellino con il club emiliano, nonostante l’offerta a maggio da 25 milioni.

Calafiori intanto se la gode e potrebbe diventare uno dei giocatori top dell’Europeo italiano. Solo due anni fa era a giocare in Svizzera, a Basilea, ora potrebbe volare in Premier dove Tottenham e Arsenal lo tengono d’occhio, avendolo già messo nel mirino. Gli Spurs hanno già allacciato i contatti col Bologna e preparano l’affondo, mentre i Gunners stanno sondando il terreno direttamente col suo agente Alessandro Lucci. Arteta, infatti, è alla ricerca di un centrale mancino per rinforzare la propria retroguardia e l’ha messo nel mirino. Insomma, occhio Juve, dall’Inghilterra fanno sul serio…