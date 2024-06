Euro 2024, attimi di terrore per Cristiano Ronaldo: un tifoso si lancia su di lui dagli spalti

27 giugno 2024 a

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo ha chiuso da primo il Gruppo F, nonostante il k.o. per 2-0 con la Georgia. Per lo scontro diretto, la Nazionale di Roberto Martinez ha chiuso davanti alla sorprendente turchia di Hakan Calhanoglu, sistemata nella parte di tabellone a destra dove si trova anche l’Italia. A fine partita del match con la Georgia, è accaduto intanto un episodio divenuto subito virale sui social. CR7 è quasi stato travolto in pieno da uno spogliatoio che si trovava sopra l’ingresso negli spogliatoi, in tribuna. Pur di fare tutto per un selfie, ha superato la balaustra e rischiato di travolgere l’asso portoghese, ma per fortuna è intervenuto un bodyguard che ha deviato la sua caduta verso destra.

Gli uomini della sicurezza, infatti, si sono lanciati in tuffo braccando il tifoso, finendo tutti rovinosamente a terra sulle scale che danno proprio negli spogliatoi. Cristiano Ronaldo è rimasto immobile, quasi stupito da quanto aveva appena visto davanti ai suoi occhi. Il portoghese, pietrificato, ha allargato le braccia, incredulo per quanto accaduto.

A fan almost jumps on the Cristiano Ronaldo from the stands after the end of the match!!!



Sometimes some people are just not okay…‍♂️pic.twitter.com/LSwEShvDb1 — SimplyGoal (@SimplyGoal) June 27, 2024

E l’episodio non è l’unico, essendoci state ben cinque invasioni nel corso della partita contro la Turchia. Ronaldo non si sarebbe mai aspettato tutto ciò, ma almeno non si è fatto male. Dovuti alla generosità del giocatore dell’Al-Nassr, che ha concesso senza problemi un selfie a un ragazzo in campo. Per questo le invasioni si sono moltiplicate. E per fortuna si è evitata la tragedia.