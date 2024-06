Milan, è smobilitazione? "Addio a Fikayo Tomori", piove un'offerta clamorosa

28 giugno 2024 a

Non solo Theo Hernandez, Mike Maignan e Rafa Leao. Alla voci delle possibili uscite sono finiti ora anche Fikayo Tomori e Malick Thiaw. Il primo, valutato dal club rossonero 50 milioni, è finito sotto la lente del Newcastle, che sogna un altro colpo milionario dopo quello di scorso anno legato a Sandro Tonali. Il secondo, uguale, sempre cercato dai Magpies, che hanno proposto come nome Kieran Trippier.

Agli inglesi piace il difensore ex Schalke 04, reduce da una stagione tutt'altro che brillante. I rossoneri, che non lo valutano meno di 25 milioni di euro, hanno invece chiesto informazioni per il laterale inglese. Non è un mistero infatti, che Fonseca voglia un nuovo terzino. Al momento però, la pista con al centro Trippier non è decollata, considerato l’elevato ingaggio che pattuisce al momento il 33enne inglese.

Per Thiaw potrebbe esserci una nuova avventura. Prelevato nell'agosto del 2022 dallo Schalke 04 per poco più di 8 milioni di euro, è sotto contratto con il Milan fino al 2027. Moncada non ha chiuso le porte al suo addio, ma serve un'offerta importante, considerando che il Milan lo considera come base per il futuro. Trippier invece, va in scadenza nel 2025 con gli inglesi, costretti a fare cassa entro il prossimo 30 giugno per motivi legati al Fair play finanziario. In caso di mancato arrivo del giocatore ex Tottenham, il club di Premier proverà comunque a prendere Thiaw offrendo soldi liquidi. Non ultimo, dalla Juve, si è parlato di uno scambio Kean-Saelemakers, ma i rossoneri vogliono solo cash.