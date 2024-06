Jannik Sinner a Wimbledon, brutto colpo di scena: un tabellone da incubo

28 giugno 2024 a

Per Jannik Sinner il torneo di Wimbledon comincia in salita. L’azzurro è testa di serie numero uno del grande slam inglese. Ma sul cammino che lo potrebbe portare fino alla finale avrà diversi ostacoli da superare. Dopo un primo turno comodo contro il tedesco Yannick Hanfmann il tabellone offre all'altoatesino avversari ostici da affrontare. Su tutti, il possibile derby italiano con Matteo Berrettini. Poi al terzo turno si troverebbe di fronte il neederlandese Tallon Griekspoor, affrontato ad Halle di recente e contro il quale è stato costretto a recuperare un set di svantaggio. Molto duro sarà anche il potenziale ottavo di finale dove si troverebbe come possibili avversari Ben Shelton o Denis Shapovalov, semifinalista a Wimbledon nel 2021. Ai quarti di finale, per Sinner ci sono alte probabilità della rivincita di una finale disputata nel 2024, contro Danil Medvedev, battuto nell'ultimo atto degli Australian Open, o contro Grigor Dimitrov, sconfitto in finale del Master 1000 di Miami.

Se il cammino di Sinner dovesse portarlo fino alla semifinale di Wimbledon, l'azzurro potrebbe trovarsi di fronte Carlo Alcaraz. L'altoatesino aveva già affrontato lo spagnolo proprio nella semifinale della scorsa edizione dello slam. In quell'occasione ad avere la meglio era stato il rivale, che poi trionfò in finale contro Novak Djokovic L'ultima sfida tra i due risale alla semifinale del Roland Garros. E anche in quel caso Sinner dovette arrendersi alla straordinaria gara giocata dallo spagnolo.

Il tabellone è stato decisamente più benevolo nei confronti di Novak Djokovic, con il quale Sinner si è allenato ieri, giovedì 27 giugno, e che sembra intenzionato a partecipare a Wimbledon a poche settimane dall'operazione al menisco. Il serbo sulla carta non ha avversari troppo impegnativi fino ai quarti di finale, dove potrebbe incrociare Hubert Hurcacz.