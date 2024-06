Euro 2024, il gol della Svizzera contro l'Italia? Voragine in area: ecco i "colpevoli"

29 giugno 2024 a

L'Italia di Luciano Spalletti non ce l'ha fatta a superare la Svizzera agli ottavi dell'Europeo a Berlino. E secondo qualcuno ci sarebbero dei "colpevoli" ben precisi. Già al primo gol subito, quello segnato al 37′ da Remo Freuler, centrocampista del Bologna, è stato impossibile non notare un buco colossale della Nazionale, con i due centrocampisti che si sono persi Freuler. Quest'ultimo è riuscito così a inserirsi in libertà e con un tiro preciso ha superato Donnarumma. L'errore sarebbe stato sia di Fagioli, che non ha chiuso su Freuler, sia di Barella, che si è perso l'inserimento del calciatore svizzero.

Che il match fosse a rischio lo si era capito già dal primo tempo, con Sommer che non ha dovuto fare nemmeno una parata. Donnarumma, al contrario, era stato eccezionale su una conclusione ravvicinata di Embolo. Sul tiro di Freuler, invece, il capitano non poteva fare molto, anche perché il centrocampista del Bologna ha calciato indisturbato. Piuttosto semplice l'azione di gioco: Vargas prende palla sulla fascia sinistra, Di Lorenzo lo controlla a distanza, il pallone passa, l'attaccante mette in mezzo. Il pallone arretra e Freuler si inserisce. A quel punto l'ex Atalanta viene totalmente perso da Barella e Fagioli. Questo, comunque, non è stato l'unico errore del match: molti altri sono stati condivisi da tutta la squadra.