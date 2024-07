Rice insulta il ct Calzona: "Str***o pelato", mani addosso alla fine di Inghilterra-Slovacchia

01 luglio 2024 a

L’illusione del gol del vantaggio della Slovacchia, prima che l’Inghilterra evitasse la debacle in pieno recupero. La nazionale di Gareth Southgate è riuscita a passare 2-1 contro quella di Calzona, ma nel finale di gara i nervi ne hanno fatto da padrone.

In particolare c’è sta tanta tensione tra Declan Rice e il commissario tecnico ex Napoli. La lite è scoppiata soprattutto dopo il centrocampista dell'Arsenal ha apostrofato l'ex tecnico del Napoli con un insulto particolare, relativo alla sua calvizie: “Stro… pelato”. Anche se in primis è tutto partito dalle polemiche che l’ex c.t. della Slovacchia ha rivolto nei confronti dell'arbitro Umut Meler.

Per questo Rice ha provato a mettersi in mezzo, ricevendo lo spintone di Calzona, che lo ha allontanato mettendogli una mano sul petto. Per questo si è formato un grande gruppo di uomini che hanno cercato di riportare la calma. Mentre Rice ha detto quello “Stro… pelato” a Calzona.

Fortunatamente tutto è rientrato in pochi minuti, anche se nel frattempo Rice ha avuto modo di zittire altri componenti dello staff della Slovacchia. Toney ed Ezri Konsa sono stati provvidenziali in questo, intervenendo per allontanare definitivamente il centrocampista e spegnere le sue critiche, mentre l’Inghilterra è volata spedita verso un quarto di finale, da giocare contro la Svizzera, più sofferto che mai.