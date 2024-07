Milan su Lukaku, il "pacchetto Chelsea": altri due giocatori per Fonseca

03 luglio 2024 a

Se Joshua Zirkzee è diretto verso il Manchester United, il Milan si guarda intorno per rinforzare l’attacco e sta pensando a un tris di colpi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, nei giorni scorsi i rossoneri hanno preso contatti con il Chelsea per parlare di Lukaku, ma nel mezzo della trattativa potrebbero finire i nomi del centrocampista Carney Chukwuemeka e del difensore Trevoh Chalobah.

Il tutto nonostante l’a.d. del Bologna, Claudio Fenucci, all’apertura del calciomercato a Rimini, detto lunedì che “per quanto riguarda Zirkzee, c’è una clausola e credo che al 99,9% andrà via”.

Il nome di Lukaku, appena eliminato col suo Belgio dagli Europei (per l’1-0 subito dalla Francia), è noto a tutti e potrebbe finire in rossonero dopo l’esperienza alla Roma di scorsa stagione. Carney Chukwuemeka e Trevoh Chalobah non farebbero parte neanche loro del progetto di Maresca.

Il difensore classe 1999, naturalizzato inglese, è un vecchio pallino dei rossoneri, che l'hanno seguito per diverse volte nelle scorse sessioni di mercato, ma per vederlo a Milano servirebbe la cessione di Malick Thiaw, cercato dal Newcastle.

Chukwuemeka invece non è stato scaricato dal Chelsea, che lo ha pagato 18 milioni e ora vorrebbe cederlo in prestito per consentirgli di giocare: il Milan ha preso informazioni, ma per il centrocampo al momento la priorità resta Fofana del Monaco.