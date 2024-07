Juventus, Szczesny pronto a sacrificarsi: "Se alla società serve la mia cessione la aiuterò"

02 luglio 2024 a

a

a

La Juventus, con la nuova guida tecnica, è pronta a rivoluzionare la propria rosa. In primis la porta. Il primo acquisto - anche se non ancora annunciato - di questa sessione di mercato è stato Michele Di Gregorio, il portiere in forza al Monza. L'ex Inter si è distinto nelle scorse due stagioni per essere uno dei giocatori più affidabili in quel ruolo. Tanto da attirare su di sé le stime dei più grandi club italiani, tra cui appunto la Vecchia Signora. Ma per fare spazio all'Uomo Tigre, qualcuno in quel reparto dovrà pur uscire.

L'indiziato numero uno è proprio Wojciech Szczęsny. Il 34enne polacco si è rivelato uno dei migliori giocatori nella passata stagione della Juventus. Ma, complice l'età e l'ingaggio elevato, potrebbe salutare la Vecchia Signora già in questa sessione di mercato. Sul portiere bianconero ci sarebbe l'interesse di alcune squadre che militano nel campionato arabo. E lo stesso Szczęsny è pronto a sacrificarsi per il bene della sua amata Juventus. "La lealtà è molto, molto importante per me - ha dichiarato a Foot truck tv -. Quindi, se firmo un contratto per due anni significa che so esattamente che cosa voglio fare nei prossimi due anni. Se lo firmo per 4 anni, so che cosa voglio fare nei prossimi 4 anni… E così lo stesso per 10 anni. Voglio rispettare le condizioni del contratto, ma - ha poi aggiunto - se la società che ti ha dato tanto ha bisogno di risolvere il contratto e ha bisogno del tuo aiuto, tu dovresti essere in grado di aiutarla".

Un centrocampo da scudetto, Giuntoli prepara la nuove Juve: ecco i rinforzi per Thiago Motta

Il numero uno polacco gioca in Italia dal 2015. Fu prima preso in prestito dalla Roma e poi acquistato dalla Juventus. E, nel corso degli anni, è diventato uno dei portieri più forti di tutto il panorama calcistico, vincendo tre scudetti, due supercoppe e tre coppe Italia in maglia bianconera.