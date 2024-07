Stefano Pioli, vagonata di milioni per il mister: ecco la sua nuova panchina

04 luglio 2024 a

a

a

Chiusa la parentesi da allenatore Milan, Stefano Pioli è pronto a una nuova avventura in panchina. Non in Italia, però, ma in Arabia Saudita, dove ad attenderlo c’è l’Al-Ittihad. Secondo quanto riferito dall’opinionista di mercato Sky, Gianluca di Marzio, mancherebbero solo alcuni dettagli per chiudere l'operazione con il club di Gedda così da allenare poi nella Saudi Pro League.

Il contratto per il tecnico parmigiano avrà una durata triennale e già nella giornata di martedì 3 luglio si potrebbe chiudere. Pioli allenerà così l'ex Pallone d'Oro 2022, Karim Benezema, ma anche il centrocampista della Francia, attualmente impegnato agli Europei 2024, come N'golo Kanté, oltre all'ex brasiliano del Liverpool, Fabinho, e dell'ex Lazio, Luiz Felipe. A Pioli sarà affidata la responsabilità di puntare fin da subito alla vittoria in una squadra che è arrivata quinta nell'ultimo campionato vinto dall’Al-Hilal.

"Contatto con Massimiliano Allegri": Milan, una bomba nel mercato allenatori

Dopo 20 anni di esperienza in Italia e uno Scudetto col Milan ottenuto a maggio 2022, Pioli è così pronto alla nuova avventura. Pronto a guidare una squadra che negli ultimi mesi è stata fortemente destabilizzata dalla questione Gallardo-Benzema e dalla inevitabile rottura tra l'ormai ex allenatore e l'attaccante francese. proprio Gallardo è stato uno dei papabili pensati dal Milan per allenare il club rossonero, prima dell’ufficialità di Paulo Fonseca che si è legato al club del Diavolo in un contratto della durata biennale. Per Pioli si era parlato di Bologna, ma poi gli emiliani hanno puntato forte su Vincenzo Italiano. Ora la sua carriera riparte dall'Arabia.