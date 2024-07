Euro 2024, Luca Toni spiana Luciano Spalletti: "Con che faccia ti ripresenti?"

03 luglio 2024 a

L'Europeo della nostra Nazionale è stato inguardabile. "Andate a zappare", così titolava Libero il giorno dopo la cocente eliminazione dell'Italia invitando gli azzurri scesi in campo a cambiare immediatamente mestiere. E di certo le parole di Spalletti dopo la fine del match di fatto hanno accentuato quella sensazione di impotenza da parte dei tifosi davanti a una squadra che ha giocato allo scarica barile.

Il Ct prima ha dato la colpa al campionato italiano a suo dire finito troppo presto, poi alle temperature in Germania. D'altra parte per la Svizzera il caldo non c'era. E così abbiamo atteso la confereza stampa di domenica per sentire una timida assunzione di responsabilità da parte del commissario tecnico.

E così anche un'icona della nazionale, un ex campione del mondo come Luca Toni, non usa giri di parole e affossa "Mister Tonfo", come lo abbiamo ribattezzato sulle pagine di Libero: "Con che faccia ti ripresenti la prossima volta davanti al gruppo dopo aver puntato il dito contro i calciatori della nazionale? Dovrebbe fare gruppo e invece è andato in conferenza stampa dicendo che l'Italia ha perso perché i suoi giocatori non hanno personalità". Nulla da aggiungere, una sintesi perfetta quella dell'ex bomber della Nazionale...