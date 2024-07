Euro 2024, Erdogan sugli spalti per Turchia-Olanda: "Lupi Grigi", il caso deflagra

05 luglio 2024 a

Una mossa clamorosa. E destinata a far molto discutere. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è atteso domani - sabato 6 luglio - in Germania, dove si recherà per assistere ai quarti di finale dell’Europeo di calcio tra Turchia e Olanda. A darne la notizia la presidenza turca. Il punto è che la visita di Erdogan arriva nel pieno delle tensioni diplomatiche tra Ankara e Berlino seguite all’esultanza del calciatore Merih Demiral, autore del gesto dei "Lupi Grigi", movimento di estrema destra, dopo aver realizzato la seconda rete nel match degli ottavi di finale contro l'Austria.

Nei confronti di Demiral l'Uefa ha annunciato l’apertura di un procedimento disciplinare. Il punto è che le polemiche innescate dal gesto sono diventate un caso politico: il ministro degli interni tedesco ha infatti condannato il gesto, dunque Ankara ieri - giovedì 4 luglio - ha convocato l’ambasciatore tedesco, una decisione che Berlino ha replicato oggi convocando l’ambasciatore turco in Germania.

Il punto è che la decisione di Erdogan viene percepito come uno schierarsi a favore di Demiral, oggi centrale dell’Al-Ahli, ex Sassuolo, Juventus e Atalanta. Il "saluto del lupo" è un simbolo dei sostenitori del movimento estremista di destra "Ülkücü", monitorato dall’Ufficio federale per la protezione della Costituzione in Germania. "Il modo in cui ho festeggiato ha qualcosa a che fare con la mia identità turca - ha poi spiegato Demiral -. Siamo tutti turchi, sono molto orgoglioso di essere turco e questo è il significato di quel gesto". L’ex bianconere, aggiunge di sperare "che ci siano ancora più opportunità per mostrare questo gesto". Nel rapporto dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione del 2023 si attesta che l’ideologia del movimento "Ülkücü" include "nazionalismo eccessivo e misantropia legata ai gruppi" come il razzismo e l’antisemitismo. Con più di 12.000 seguaci è uno dei più grandi gruppi estremisti di destra in Germania.

Esultanza col gesto del lupo grigio, bufera ad Euro 2024: Turchia-Austria è un caso politico

Ma non è ancora tutto. Alla vigilia di una partita che si preannuncia davvero infuocata, e non solo per la presenza di Erdogan sugli spalti, ecco che gli ultrà turchi hanno chiesto ai tifosi che saranno presenti all'Olympiastadion di Berlino di mostrare il controverso saluto dei Lupi Grigi durante la partita dei quarti tra Turchia e Olanda. Tutti i tifosi sugli spalti sono stati invitati a compiere il gesto durante l'inno nazionale, si legge in un appello su X, come riporta la Frankfueter Allgemeine Zeitung.