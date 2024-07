Gleison Bremer, la Juventus trema: chi piomba sul difensore brasiliano

06 luglio 2024 a

Fulmine a ciel sereno in casa Juventus. Dopo l'acquisto sfumato di Riccardo Calafiori, la Vecchia Signora potrebbe perdere anche la colonna portante del reparto difensivo. Gleison Bremer, difensore brasiliano, si trova negli Stati Uniti e sta disputando la Copa America con la Selecao. La testa del centrale bianconero è, per forza di cose, sul torneo della propria nazionale. Ma il calciomercato sta entrando sempre più nel vivo. E sul gigante juventino ci sono gli occhi di mezza Europa.

Sul centrale bianconero ci sarebbe l'interesse del Manchester United. "Il mio futuro? Ho letto dell'interesse di alcune squadre e fa piacere di sapere che club con così tanta storia mi seguono ma la verità è che ne parlerò con i miei agenti dopo la Copa America - ha dichiarato Bremer ad As -. Sono comunque già in un grande club, sono concentrato sulla nazionale e lascio la questione ai miei agenti" Il difensore brasiliano ha poi parlato del nuovo tecnico della Juventus, mettendosi subito a sua disposizione dell'ex Bologna. "Sarà ben accolto dallo spogliatoio, farò del mio meglio per aiutarlo ad adattarsi il prima possibile. Allegri? Gli auguro tutta la fortuna del mondo, sono cose normali nel calcio: ho imparato molto da lui e sono sicuro che continuerà ad avere successo", ha spiegato il centrale bianconero.

Nonostante le voci sul suo futuro, Bremer è già con la testa alla prossima stagione. L'obiettivo del difensore bianconero è riportare la Vecchia Signora ai vertici del calcio italiano ed europeo. "A poco a poco stiamo aiutando la Juve a tornare protagonista - ha sottolineato il brasiliano -, spero che sarà un'annata di grande gioia per noi come per i tifosi".