Stefano Pioli, si mette malissimo: così Benzema lo vuole rovinare

08 luglio 2024

Il tormentone delle ultime ore: Stefano Pioli non andrà ad allenare l’Al-Ittihad, dopo l’accordo delle ultime ore, per presunte frizioni da parte di Karim Benzema, che avrebbero così portato il presidente del club alle dimissioni. Una frizione interna che vedrebbe dunque di mezzo la punta ex Real, che vorrebbe l’arrivo dell’ex Psg Christophe Galtier in Arabia. L'Al Ittihad è una delle principali squadre dell'Arabia Saudita.

Nel 2023 ha vinto il campionato, dopo aver chiuso seconda e terza. Un percorso portato a compimento da Nuno Espirito Santo, che però dopo un avvio traballante è stato liquidato. Al suo posto è salito a bordo Marcelo Gallardo. I risultati sono stati negativi: quinto posto e anche l'argentino è stato mandato via. Così si è cercato un nuovo allenatore ed è stato messo nel mirino Stefano Pioli, che era pronto ad accettare un ingaggio faraonico da 12 milioni di euro per tre anni. Accordo però saltato nelle ultime ore, mentre il presidente del club si è dimesso.

Così è partita la caccia al nuovo allenatore. Secondo i media locali l’ex tecnico del Milan era a un passo. I media sauditi hanno scritto infatti che Loay Nazer, il presidente del club, e Ramon Planes, il direttore sportivo, volevano Pioli e per questo avevano quasi chiuso la trattativa. Ma Benzema si è opposto e ha chiesto l'arrivo di Christophe Galtier, francese come lui ma soprattuto ottimo amico. L'idea era stata bocciata dai dirigenti, ma uno degli esponenti del comitato dei reclutamenti della Saudi League avrebbe, per conto dell'ex del Real Madrid, contattato Galtier e avrebbe addirittura trovato un accordo. L’ex allenatore di Nizza e Psg avrebbe così detto sì un triennale da 12 milioni netti, lo stesso di Pioli. Ma Nazer e Planes si sono opposti, arrivando alle dimissioni. Insomma, un grande caos.