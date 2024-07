Wimbledon, Lorenzo Muselli crolla in lacrime dopo il trionfo: "Scusate, è difficile..."

08 luglio 2024 a

Dopo Jannik Sinner e Jasmin Paolini, Lorenzo Musetti è il terzo italiano a raggiungere i quarti di finale di questa edizione di Wimbledon grazie alla bellissima vittoria 4-6, 6-3, 6-3 contro Giovanni Mpetshi Perricard che ha rilanciato le sue ambizioni. L’azzurro di solito non lascia trasparire le proprie emozioni. Ma visto il traguardo storico, si è concesso qualche emozione in più. Musetti è arrivato davanti al microfono pronto per l'intervista con un grande sorriso e tanta stanchezza, ma quando l'intervistatore gli ha ricordato il risultato che aveva ottenuto non ha trattenuto le lacrime.

Qualche lacrima, subito asciugata prima con la mano e poi l'asciugamano. Poi la folla che lo acclama. "È difficile per me emozionarmi - ha spiegato Musetti -. Ma oggi penso che lo farò. Sogno questo momento fin da quando ero bambino. Ho sempre avuto una famiglia davvero bellissima che mi ha sempre supportato nell'inseguire il mio sogno. È difficile parlare. Scusa. Devo ringraziare Simone. Senza di lui non credo che una cosa del genere sarebbe possibile. Voglio ringraziare la mia famiglia, la mia ragazza Veronica. Lei - ha poi aggiunto - è lassù".

Non solo Veronica. Tra gli spalti dell'erba di Wimbledon c'era anche il figlio di pochi mesi che ha assistito alla partita tra le braccia della mamma. È un’ulteriore emozione per Musetti che rende la giornata ancora più speciale: “Credo che sia con la mamma di Veronica che dorme e riposa - ha dichiarato Musetti -. Va bene così. È un giorno così importante per me. Sono davvero felice e orgoglioso di questa vittoria contro un avversario davvero tosto”.