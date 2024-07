Euro 2024, Mentana spiana l'Italia di Spalletti: "Per voi qualcuno giocherebbe?". Diciotto anni fa...

09 luglio 2024 a

Enrico Mentana quando parla va dritto al punto. La figuraccia della Nazionale e di fatto anche il disonore di vedere i nostri giocatori allegramente in vacanza sorridenti senza un minimo di pudore per la prestazione sul campo contro la Svizzera hanno suscitato non poche polemiche, soprattutto sui social.

Qualcuno vorrebbe far passare in cavalleria quanto accaduto in Germania, ma il direttore di Tg La7 con un pungente post su Facebook ha ricordato a tutti, nel giorno dell'anniversario dell'ultima vittoria ai Mondiali, cos'era quell'Italia del 2006 e cosa è stata quella di Euro 2024: "Oggi sono 18 anni da quando l’ultimo rigore di Fabio Grosso ci consacrò campioni del mondo. Era l’apogeo della generazione dei Pirlo e dei Totti, dei Del Piero e dei Cannavaro, dei Buffon e dei De Rossi, dei Gilardino e dei Toni, dei Materazzi e dei Gattuso. Da allora abbiamo preso solo imbarcate: usciti ai gironi nei due mondiali seguenti, nemmeno arrivati alla fase finale dei due più recenti”.

E ancora: "Solo un raggio di sole agli europei 2021, illusorio. Diciotto anni sono tanti: i più giovani degli azzurri di oggi non hanno nemmeno memoria del trionfo di Berlino. Senza offendere nessuno: quanti titolari di oggi avrebbero trovato posto in formazione quella sera?”, una domanda che trova una risposta sicura: nessuno". Francamente a queste parole c'è poco da aggiungere e di fatto il post di Mentana è diventato virale in pochi istanti sui social.