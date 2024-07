Euro 2024, Deschamps fa sbroccare il giornalista: "Vada a giocare a padel"

10 luglio 2024 a

L'eliminazione da Euro 2024 ha fatto perdere le staffe al ct della Francia Didier Deschamps. Subito dopo la sconfitta con la Spagna, l'editorialista di RMC Daniel Riolo ha rivolto al commissario tecnico un invito a dimettersi. E lui, sorridendo, ha risposto in maniera piuttosto risentita: "Lei è formidabile... Ho appena perso una semifinale e mi chiede di andare via? Domandi al mio presidente cosa intenda fare. Ma tanto sa benissimo cosa pensa, il presidente...".

In effetti, il numero uno della federazione francese, Philippe Diallo, aveva già fatto sapere cosa sarebbe successo a Deschamps. In particolare, aveva detto che se l'allenatore fosse riuscito a portare la squadra tra le prime quattro, allora sarebbe arrivato senza problemi al Mondiale del 2026. Come da contratto. Alla fine Riolo, dopo il collegamento con Didier, ha chiosato: "Va bene, abbiamo capito che Deschamps vuole restare al suo posto. Ma il problema prima o poi si porrà, sono 12 anni che è in panchina... Ora basta. Vada a giocare a padel tranquillo a Monaco, al sole. Passi ad altre cose". Parole piuttosto dure, insomma.

E' dal 2022, tra l'altro, che si parla del possibile arrivo di Zinedine Zidane sulla panchina francese: "Tutti vogliono Zizou e questa cosa a Deschamps non piace - ha spiegato il giornalista -. Del resto non è mai stato protagonista: quando giocava, Platini sosteneva fosse il portatore d'acqua della squadra".