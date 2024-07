Euro 2024, Dumfries sconvolgente: dove è volato, la foto fa il giro del mondo

10 luglio 2024 a

Un primo tempo esaltante, quello tra Olanda e Inghilterra, la seconda delle semifinali di Euro 2024. Pronti, partenza, via ed ecco il vantaggio degli olandesi, in rete con Simons: ruba palla a Rice, dunque arriva al limite dell'area di rigore e scarica una bordata di destro che finisce dritta dritta nel sette (e siamo, curiosamente, al settimo minuto di gioco).

Poi, nel bene e nel male, ecco che tra i protagonisti del match si fa notare l'interista Denzel Dumfries. Siamo al 16esimo minuto, ed ecco che il nerazzurro entra dritto in area di rigore su Harry Kane, il tutto dopo che il capitano dell'Inghilterra aveva scoccato il suo tiro, finito alto. Proteste degli inglesi, fino a che l'arbitro viene chiamato al Var, dove la scelta è obbligata: rigore per i Tre Leoni, trasformato dallo stesso Kane. Un rigore, oggettivamente, regalato da proprio da Dumfries.

Passa un'altra manciata di minuti, ora siamo al 30esimo del primo tempo, il primo calcio d'angolo della partita a favore dell'Olanda. E proprio Dumfries stacca di testa, colpendo il pallone e una clamorosa traversa. Insomma, l'interista sfiora il vantaggio. E ad impressionare, così come potete vedere nell'immagine qui in calce, è lo stacco di Dumfires, un'elevazione clamorosa che gli ha permesso di arrivare laddove nessuno pensava potesse farlo. A stretto giro, a chiuder un bellissimo primo tempo, il pareggio inglese anche per quel che riguarda i pali: Foden si smarca sulla destra e con un sinistro a giro colpisce il legno. Il primo tempo, per inciso, si chiude sull'1-1 dopo tre minuti di recupero.