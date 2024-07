Euro 2024, Scamacca palleggia in spiaggia? Travolto dagli insulti

13 luglio 2024 a

a

a

Manca sempre meno alla finale di Euro 2024. Al grande appuntamento di Berlino ci arrivano due squadre che, nel bene e nel male, hanno meritato di godersi questo prestigioso palcoscenico. Soprattutto la Spagna. Le Furie Rosse hanno dato prova di grande talento fin dalle prime battute di questo Europeo tedesco. La nostra Nazionale ne sa qualcosa. I ragazzi allenati da Luciano Spalletti sono caduti sotto la morsa di Nico Williams e compagni. E, forse già da quella partita, molti tifosi italiani hanno compreso il vero valore della nostra selezione.

A Berlino si preparano a scendere in campo. Da noi, invece, in spiaggia. Tra Ibiza, Maldive e Sardegna, i nostri azzurri stanno battendo tutte le mete più glamour di questa stagione estiva. Forse per dimenticarsi in fretta delle prestazioni disastrose messe in scena in Germania. Gianluca Scamacca, per esempio ha optato per un tandem di tutto rispetto. Prima in Spagna, nell'Isola della movida. Ma poi in Italia, sulle coste sarde. Un video, diventato virale sui social, ritrae il nostro numero 9 mentre palleggia in riva al mare. E gli utenti si sono lasciati andare a commenti sopra le righe.

"Una bellissima coppia": con chi hanno pizzicato Scamacca dopo la figuraccia con l'Italia

"È in forma, bello riposato dalle fatiche dell'europeo!", scrive con ironia Bruno. Dello stesso avviso Antonio: "Non ha giocato per tutto l’europeo, sta bello fresco". Più duro, invece, il commento di Andrea: "Strano che palleggia, in Germania non ha toccato un pallone".