Milan, la clausola di Rafa Leao è scaduta: mercato, cosa succede ora

La clausola Rafa Leao è scaduta. Il giocatore portoghese, reduce dall’Europeo, non ha ricevuto offerte ufficiali e al momento resterà in rossonero, forte di un contratto in scadenza nel 2028. Chiunque volesse con sé il calciatore, dovrà discutere con il club che però non ha intenzione di venderlo a meno di prezzi stellari.

Non basteranno più i 175 milioni previsti dalla clausola, dunque, anche se dall’Arabia una proposta stellare per il giocatore potrebbe comunque arrivare, con il principale ostacolo per i rossoneri che è rappresentato dai sauditi dell’Al Hilal, club in cui militano Koulibaly, Milinkovic-Savic e Neymar Jr. Nei giorni scorsi si sono informati attraverso un intermediario portoghese, senza però presentare mai un’offerta ufficiale.

Il giocatore nel frattempo si rilassa in vacanza, prima di fare ritorno a Milanello agli ordini di Paulo Fonseca. I due si sono incontrati durante l’Europeo nel ritiro del Portogallo in Germania per parlare della prossima stagione. Leao tornerà a disposizione in vista della tournée negli Stati Uniti, che vedrà il Milan sfidare domenica 28 luglio il Manchester City a New York, giovedì 1 agosto il Real Madrid a Chicago e mercoledì 7 il Barcellona a Baltimora. Il primo countdown è scaduto, il secondo è già iniziato. In attese di iniziare la nuova stagione, la sesta con i colori rossoneri, Leao si rilassa. Solo una questione di tempo.