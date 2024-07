Tennis, messaggi choc contro Alexandre Müller: "Ti sparo in testa, sei morto figlio di putt***"

17 luglio 2024 a

Un gesto da rabbrividire. Una pistola, alcuni bossoli e delle parole molto pesanti, da far accapponare la pelle: "Figlio di putt..a, sei morto — si legge — Morirai perché ti sparerò una pallottola in testa. Sei morto, figlio di putt..a". Quando subito da Alexandre Müller, che dopo essere rientrato negli spogliatoi al termine della sconfitta con il kazako Denis Yevseyev all’Atp 250 di Bastad. Oltre al k.o., un rientro da incubo, dopo essersi trovato una serie di tremendi messaggi sul suo smartphone.

Oltre agli insulti, anche diversi auguri beceri: "Spero che tutta la tua famiglia muoia di cancro”, si è letto ancora. Muller ha allegato lo screen dei messaggi, con tanto di nome e foto dell'utente che gli ha mandato il tutto. L'ha presa con il sorriso il giocatore transalpino che ha chiesto ironicamente ai suoi followers: "Chi conosce i bossoli? Sono pieni oppure no?".

Qui s’y connaît en douilles ? Elles sont pleines ou pas ? pic.twitter.com/eyG1yTLxgP — Alexandre Müller (@Alex2Mumu) July 16, 2024

Dietro questi messaggi, probabilmente, c’è la rabbia di uno scommettitore di tennis, inferocito per la sconfitta di Müller nell’Atp svedese. Probabilmente a un passo dalla vittoria di una schedina, per poi perdere tutto nella partita di Müller contro il kazako Yevseyev con il risultato di un doppio 7-5. Quella delle scommesse è una piaga che non accenna a recuperarsi e in molti, per sfogare la propria rabbia, poi si accaniscono con gli sportivi che perdono quel determinato match o quella determinata gara. Un fatto al quale, purtroppo, è impossibile trovare rimedio.