Parigi 2024, Argentina furiosa: "Presi per il c***o, derubati negli spogliatoi"

Il 2-2 tolto col Var dopo un’ora e mezza, il rientro in campo per giocare gli ultimi tre minuti di partita e per chiudere con una sconfitta. È iniziato così, con una sconfitta per 2-1 contro il Marocco, il cammino dell’Argentina alle Olimpiadi di calcio.

Il c.t. dell’Albiceleste, Javier Mascherano, non ha usato mezzi termini per commentare la situazione, lanciando pesanti accuse per gli episodi accaduti alla vigilia di questo match del primo turno: "Ieri (martedì, ndr) alcune persone sono entrate durante i nostri allenamenti e ci hanno derubato — ha spiegato a TyC Sports — A Thiago Almada mancavano l'orologio e gli anelli. È successo ai Giochi Olimpici, e noi non abbiamo voluto dire nulla. Non intendiamo che ci avvantaggino in alcun modo, ma non ci prendiamo nemmeno per il c**o come hanno fatto oggi". Ora l’obbligo è quello di vincere sabato 27 luglio contro l'Iraq.

Parigi 2024 inizia con una vergogna mondiale: guerriglia dei marocchini e gol annullato dopo 1 ore e 20'

Mascherano ha poi spiegato che gli effetti personali di Almada “sono stati sottratti mentre il giocatore faceva la doccia”. Prima di parlare del gol annullato del 2-2 e della partita tornata a giocare dopo un’ora e mezza: “Abbiamo rivisto la giocata, non so cosa sia successo — ha aggiunto — Non credo di giocare tre minuti dopo un'ora e mezza. È un casino. La partita è stata sospesa per motivi di sicurezza”. E ancora: "Non è un torneo di quartiere, sono le Olimpiadi – ha aggiunto — Come faranno a fermare il gioco sette volte nel secondo tempo perché qualcuno entra in campo… “. Poi ha rincarato la dose: "È un errore storico — ha concluso — Una cosa del genere non è mai accaduta. Il Marocco non voleva giocarsela e nemmeno lo abbiamo fatto. Abbiamo aspettato un'ora e quaranta ma nessuno ci ha detto niente perché siamo ai Giochi Olimpici”.