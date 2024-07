Lorenzo Musetti, punto da fantascienza: fuori dall'inquadratura? Colpo mai visto: pubblico in delirio

27 luglio 2024 a

Se Jannik Sinner ha gettato nello sconforto gli amanti italiani del tennis, due italiani intanto ci fanno godere e sono alle semifinali dei tornei di Austria e Croazia. Matteo Berrettini se la vedrà oggi contro il tedesco Hanfmann, mentre Lorenzo Musetti è in semifinale all'Atp 250 di Umago, torneo sulla terra battuta con cui si sta riadattando alla superficie su cui si giocheranno le Olimpiadi, nello stesso impianto del Roland Garros.

E il toscano ha stampato un super punto nel match dei quarti vinto contro Lajovic, giocando un colpo pazzesco lontano addirittura dall'inquadratura televisiva. E il match lo ha vinto in tre set, dopo aver perso il primo 7-5 in quasi un'ora di gioco, poi è andato via liscio 6-3/6-0.

Nel match di giovedì Lorenzo ha vinto un punto dopo aver ricevuto un servizio kick esterno di Lajovic, spinto molto fuori dal campo, così vicino ai tabelloni. Il serbo ovviamente ha giocato incrociato, dalla parte opposta e scoperta del campo, ma il toscano non solo ci è arrivato, ma ha stampato il suo avversario con un passante di dritto in corsa, facendo crollare per gli applausi il centrale di Umago al grido di "Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo”.

Musetti si è caricato e ha chiuso il match in tre set, vincendo e volando in semifinale contro il 18enne ceco Jakub Mensik, numero 81 al mondo, contro il quale partirà netto favorito. Nel caso vinca, in finale giocherebbe contro il vincente dell'altro match in programma oggi tra il russo Andrey Rublev e l'argentino Francisco Cerundolo. Poi sarà tempo di Olimpiadi, dove ad attenderlo ci sarà l’idolo di casa Gael Monfils.