Wanda Nara, un topless mostruoso: la reazione del suo ex Mauro Icardi

26 luglio 2024 a

a

a

Dove c'è Wanda Nara, inevitabilmente c'è anche Mauro Icardi. La showgirl argentina e il bomber dal Galatasaray, ex capitano dell'Inter, non stanno più insieme. Il loro turbolento rapporto, che si è legato anche alle vicende calcistiche di Maurito , sembrerebbe giunto definitivamente al capolinea con il numero 9 che avrebbe somatizzato la rottura perdendo anche una manciata di chili per il dolore e lo stress emotivo.

Wanda, invece, dopo aver passato un periodo terribile tra il tradimento di Icardi a Parigi e la malattia che sembrerebbe oggi finalmente alle spalle, sta reagendo al terremoto sentimentale da par suo: grinta, orgoglio e... sensualità. L'argentina 37enne (sei in più del calciatore) sui social è tornata a pubblicare foto a raffica in bikini, in intimo, in tenute decisamente sexy, da sola o in compagnia della amatissima e numerosissima prole. Gli esperti di gossip hanno però notato un dettaglio non secondario.

Nell'ultimo scatto dopo essere stata in spiaggia a Miami, la Nara sfoggia un topless dei suoi, esuberante e incontenibile nonostante le mani poste timidamente a difesa del décolleté. L'obiettivo formale di Wanda era quello di mostrare ai tanti follower entusiasti il segno dell'abbronzatura sulla pelle: "Il sole è forte - spiega lei -, uso molta crema". E qui, a sorpresa, la zampata d'attaccante d'area di Icardi: "Ouch". scrive simpaticamente Mauro, forse cercando una riconciliazione social.

Ilary Blasi, un mostruoso topless in piscina: la foto che manda Mykonos (e l'Italia) in tilt | Guarda

"Ho deciso di separarmi - sottolineava l'ex concorrente di Ballando con le stelle qualche tempo fa -, ma non smetteremo di essere una famiglia. Non mi pento di nulla, ma oggi devo andare avanti da sola. Non c'è nessuno da incolpare, nessun terzo incomodo. Quello che c'è tra noi è sempre stato più forte di persone esterne".