Parigi 2024, le Olimpiadi "pride e cafonal" di Macron: cos'è andato in onda in mondovisione

Una cerimonia "inclusiva", con tanto di bacio gay tra due uomini in mondovisione. Peccato che a Parigi 2024 si respiri anche una pesante aria politica: non tanto per i fischi al padrone di casa Emmanuel Macron, non troppo popolare (eufemismo) tra gli elettori francesi dopo i risultati delle elezioni europee e legislative e la gestione politica complessiva dell'Eliseo (che ha tentato il tutto per tutto per sbarrare la strada della vittoria a Marine Le Pen e Rassemblemen National), quanto per i vergognosi fischi di contestazione agli atleti israeliani.

Una figuraccia "salvata" dagli atleti azzurri guidati dai portabandiera Tamberi ed Errigo, che con prontezza hanno coperto i "buu" con i loro cori. La nota più stonata di una serata lunghissima, a tratti lenta ed estenuante, con alcuni momenti suggestivi, anche grazie alla location ineguagliabile. Menzione d'onore per l'ultima parte emozionante anche se forse più tradizionale, con i tedofori-star (da Zidane a Rafa Nadal e Serena Williams, su un motoscafo, la Manaoudou di corsa e gli ultimi due, Marie-Josè Perec e Teddy Rinner, ad accendere con la torcia il braciere posto scenograficamente su una mongolfiera.

Prima, dopo la Marsigliese, è stato un trionfo di orgoglio Lgbtq dal sapore molto "cafonal", tra musica dance anni Novanta (playlist riuscita anche seun po' pacchiana) e coreografie che hanno reso il tutto molto "Eurovision". Ha brillato Lady Gaga, un po' chanteuse e un po' burlesque. E dalle 21, come scrive Antonio Castro su Libero, "i giochi d’acqua assumono toni rosa. Festivitè celebra l’integrazione e la diversità di genere. L’ultima tavolata dello spettacolo olimpico en travesti è uno show che farà discutere. La regia di Thomas Jolly ha messo un po’ in secondo piano atleti e delegazioni proponendo una carrellata di drag barbute note. C’è anche un puffo che canta. Emozionante la riproposizione su un battello infuocato di Imagine di John Lennon. I’m a dreamer diventa fiamma olimpica. Di pace".

Per la cronaca, c'è stato spazio anche per una regina Maria Antonietta che balla tenendo la sua testa tra le mani. Un tocco di macabra ironia politica: a Macron saranno fischiate le orecchie.