Parigi 2024, la moglie di Tamberi disperata: "Dimmi che non è vero"

Chiara Bontempi, moglie dell'atleta olimpico, l'altista Gianmarco Tamberi non ci crede alla notizia che sta impazzando sul web. "Ma davvero ha perso la fede"?, si domanda la donna. Lo sportivo l'ha fatta grossa e ora, dopo Parigi, dovrà "preoccuparsi" delle sorti del suo matrimonio. Ieri, Gianmarco Tamberi ha perso la sua fede nuziale nel corso della cerimonia di apertura che si è tenuta lungo la Senna.

D'altronde, l'adrenalina per gli atleti ieri era altissima così come l'emozione per l'inizio dei giochi. In alcuni video apparsi sul web si può notare come l'atleta sia felice e saltellante sulla barca insieme ai suoi compagni. Sul suo volto appaiono sorrisi di vera gioia. Ma quel momento di spensieratezza viene bruscamente interrotto dal fattaccio. In particolare, quel momento di sincero entusiasmo si interrompe quando l'atleta si accorge che il simbolo d'amore al suo dito non c'è più. E allora eccolo che si incupisce e dopo essersi affrettato a estrarre dalla tasca il cellulare, lo si vede inviare un messaggio, probabilmente un sms di scuse alla moglie che, infatti, non sembra averla presa benissimo.

Con una serie di messaggi su Instagram la donna continua a domandarsi se è tutto vero. "Non ci può davvero credere che la fede sia stata inghiottita dal fiume, per sempre. "Ma è vero della fede? Dimmi che non è vero che ha perso la fede"?.