Parigi 2024, Benedetta Pilato in lacrime dopo la semifinale dei 100 rana: "Vorrei dire una cosa..."

Ogni Olimpiade che si rispetti regala sempre grandi emozioni. E, in questo senso, anche Parigi 2024 sta facendo la sua parte. Tante belle storie, alcuni successi e molte sconfitte. Gli atleti che gareggiano per la medaglia d'oro si portano con sé un bagaglio emotivo fatto della stessa materia di cui sono fatte le fatiche, le rinunce e, naturalmente i sogni. E, dopo aver concluso una gara, alcuni di loro non riescono a trattenere la gioia e le lacrime.

Benedetta Pilato è riuscita a qualificarsi per la finale dei 100 rana. Un'impresa che già la dovrebbe rendere molto orgogliosa di sé stessa. E così è stato. La nuotatrice azzurra, intervistata da Rai Sport, non è riuscita a trattenere le lacrime. "Vorrei dire due cose senza piangere - ha esordito l'azzurra, prima di crollare -. Non so in quale universo sarò domani e per questo volevo dirlo oggi. Le persone che ho incontrato quest'anno - ha poi aggiunto - mi hanno dato qualcosa di grande facendomi sempre ricredere che fosse la scelta giusta".

In lacrime la Pilato ha spiegato ancora: "Ho incontrato persone veramente di cui ho tantissima stima e che mi riempiono il cuore ogni giorno e spero che anche io abbia ricambiato un minimo - ha poi proseguito -. Oltre al mio allenatore vorrei ringraziare anche Paolo e Marco, gli altri nostri tecnici che ci seguono dietro le quinte". Le parole profondissime della Pilato prima di chiudere l'intervista in lacrime: "In questi mesi ho capito che il nostro futuro dipende dalle persone che abbiamo intorno e io in questi mesi mi sono circondata di un esercito di persone che mi vuole bene e che forse non sanno quanto io ne voglia a loro".