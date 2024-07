Jasmine Paolini avanti, il punto che fa impazzire Parigi. Djokovic batte Nadal

29 luglio 2024 a

Una scatenata Jasmine Paolini si qualifica per gli ottavi di finale del torneo olimpico femminile di tennis. L'azzurra, numero 5 del mondo, ha battuto in due facili set la polacca Magda Linette, numero 41 Wta, con il punteggio di 6-4, 6-1. Nel prossimo turno Paolini affronterà la tennista slovacca, numero 67 del mondo, Karolina Schmiedlova, che ha battuto al secondo turno la brasiliana Beatriz Haddad Maia, 14esima testa di serie, per 6-4, 6-4. Sempre nel tabellone donne, passa il turno facilmente anche la numero 1 la polacca Iga Swiatek che ha battuto in due set la francese Diane Parry per 6-1, 6-1.

“Ho giocato tante partite quest’anno, fanno parte del mio bagaglio e questo fa sì che quando scendo in campo ho maggiore confidenza, mi sento più sicura. Ma bisogna sempre ricordarsi che nel tennis ogni match è differente e bisogna essere sempre pronte - ha commentato Paolini dopo la vittoria -. Oggi è stata una partita dura: all’inizio ho fatto fatica perché c’era molto caldo. Non riuscivo a prendermi le chance che mi costruivo ma sono contenta che poi piano piano sono montata sopra, e il secondo set è stato un pochino più facile”. Tra i suoi ultimi progressi spicca il diritto in corsa, anche in situazioni complicate: “E’ migliorato perché con Danilo (Pizzorno; ndr) ci abbiamo lavorato tanto. Per competere a questo livello bisogna cercare di migliorare qualcosina ogni giorno. Io ce la sto mettendo tutta”.

Sul prossimo match, invece, ha detto: “Il prossimo turno sicuramente sarà duro, ma ce la metterò tutta”. E ancora: “C’è tanta differenza tra il torneo del Roland Garros e quello Olimpico: al di là dell’ambiente, negli spogliatoi come nella lounge, in particolare non c’è Renzo (Furlan, il suo coach; ndr). E’ diverso rispetto ad un torneo del tour ma comunque mi sto godendo quella che penso sia un’esperienza fantastica. Ad ogni modo è bello tornare qua a Parigi, in questo circolo”.

Per quanto riguarda invece l'altro match di giornata, quello tra Novak Djokovic e Rafael Nadal, l'esperienza olimpica di quest'ultimo si è chiusa al secondo turno. Al Court Philippe Chatrier di Roland Garros, lo spagnolo è stato costretto ad inchinarsi di fronte alla superiorità fisica del serbo, vittorioso nel match più atteso delle Olimpiadi con il punteggio di 6-1 6-4. Al prossimo turno, Djokovic affronterà il vincente della sfida tra Arnaldi e Koepfer. Il match ha visto applausi e ovazioni per lo spagnolo da parte delle migliaia di persone giunte al Court per assistere forse all'ultimo suo incontro in singolare, al termine di una carriera che su questo campo lo ha visto trionfare ben 14 volte, record assoluto per lo Slam francese.

Primo set senza storia, con il serbo numero 1 del seeding capace di portarsi in pochi minuti sul 6-1. In campo con una vistosa fasciatura alla coscia destra, lo spagnolo cerca invano di resistere, e nel secondo set torna in partita dopo essere andato sotto 4-0 e cedendo solo sul più bello concedendo il break al serbo ai vantaggi. Al termine del match, lungo applauso del pubblico per Nadal che ha contraccambiato con un saluto prima di prendere la via degli spogliatoi.