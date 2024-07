Di Francisca, il papà della Pilato: "Disgusto, alla signora non chiedo nulla"

31 luglio 2024 a

a

a

Niente da fare, la sincerità (eccessiva) dell’ex campionessa della scherma, Elisa Di Francisca, ha scatenato il putiferio. Le suo critiche alle dichiarazione di Benedetta Pilato, che aveva accettato il quarto posto con grande spirito: “Ci fa o ci è? Ma che ci è venuta a fare? Rabbrividisco, dico solo questo”, ha detto la schermitrice jesina.

Criticata da Federica Pellegrini e, poco dopo, da Salvatore Pilato, padre della nuotatrice, che sui social ha attaccato l’ex olimpionica:“Ciao amici, mi tocca scrivere due parole sulla vicenda successa ieri con le dichiarazioni di Elisa Di Francisca sull'intervista post gara di Benedetta — ha scritto Salvatore — E non scrivo per commentare le sue parole perché convenite con me che non c'è bisogno”.

"L'ho chiamata per scusarmi. Mi danno della str***? Non metto maschere": critiche a Pilato, Di Francisca risponde

E ancora: “Per commentare qualcosa ci deve essere un contenuto sennò è inutile — ha concluso — Potrei dire mille cose sulle parole di Benedetta perché so, conosco il suo percorso, le difficoltà. E noi Tarantini dovremmo farci scalfire dai commenti ironici e dalle smorfie della Di Francisca? Noi che ogni giorno lottiamo contro gli ostacoli e i problemi che il nostro territorio ci mette davanti. Per concludere io alla Signora non chiedo nulla, per assurdo non chiedo neanche le sue scuse. Perché so che non servirebbero a nulla.. ormai il suo messaggio è passato ed è inesorabile e senza ritorno. Perché basta un solo episodio di questo tipo che " domani" ci sarà un'altra Benedetta. Grazie a tutti voi che avete preso le distanze da tale disgusto”.