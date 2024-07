Parigi 2024, Lorenzo Musetti vola ai quarti: il punto che ha stroncato Fritz

31 luglio 2024 a

Finalmente una gioia per il tennis azzurro. Dopo il forfait di Jannik Sinner e il sorprendente ko di Jasmine Polini agli ottavi, Lorenzo Musetti si qualifica per i quarti di finale del torneo di tennis maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Negli ottavi, l'azzurro testa di serie n.11, ha battuto in due set l'americano Taylor Fritz, numero 7 del seeding, in due set con il punteggio di 6-4, 7-5 in 1 ora e 24 minuti. Nel prossimo turno Musetti affronterà il vincente del match tra il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del tabellone, e l'australiano Alexei Popyrin.

Il match point di Musetti è arrivato dopo una partita combattutissima fino all'ultimo punto. L'azzurro si trovava in vantaggio sull'americano 40 a 30 sul 6-4. Il turno di servizio era tutto suo. E Musetti lo ha sfruttato alla grande. Prima si soffia le dita, forse perché già si stava pregustando un missile terra aria. Poi una sassata dritta fino al quadrante di Fritz. Lo statunitense ci ha provato a respingerlo, ma il tiro era troppo forte. E l'americano può solo toccarlo e arrendersi a Musetti. Gioco, partita, incontro. Musetti si qualifica ai quarti di finale di Parigi 2024.

Dagli altri campi sono arrivati invece importanti risultato. Gli altri due qualificati per i quarti di finale sono Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas. Il n. 2 al mondo ha battuto il tedesco Dominik Koepfer (7-5, 6-3), il greco ha eliminato l'argentino Sebastian Baez (7-5, 6-1).