Dovbyk alla Roma apre scenari decisivi al Milan: ecco chi può arrivare

L’arrivo di Dovbyk alla Roma potrebbe far fuori Tammy Abraham. L’ex Chelsea, arrivato in giallorosso due anni fa, potrebbe fare le valige con destino Milano, per vestire la maglia del Milan. Uno switch nell’attacco curioso, dopo l’arrivo dell'attaccante del Girona nella Capitale col quale mercoledì serata è stato trovato l’accordo. Il giocatore ucraino ha preferito il club capitolino a quello dell’Atletico Madrid e firmerà un contratto di cinque anni. L’agente dell'ucraino ha già lanciato un messaggio sui suoi canali social, con la maglia numero 9 della Roma taggando l'account ufficiale dei giallorossi e il profilo di Dovbyk. In sottofondo la canzone "Mai sola mai" di Marco Conidi.

Un indizio di mercato non indifferente, dato che il 9 è al momento sulle spalle di Abraham, in uscita dalla Roma. Sull'attaccante inglese c'è l'interesse del Milan, che nelle scorse settimane ha avuto qualche contatto per capire quali sono i costi: la prima richiesta dei giallorossi è di 30 milioni di euro ma potrebbero anche accontentarsi di qualcosa in meno, i rossoneri stanno provando a trattare sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Niente da fare invece per Niklas Fullkrug, che è diretto sempre più verso il West Ham. L’attaccante tedesco, in uscita dal Borussia Dortmund dopo l'arrivo di Guirassy, ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro ma negli ultimi giorni è la pista si è raffreddata e Abraham rappresenta una soluzione più economica. Le prossime ore di mercato diranno di più.