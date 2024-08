Parigi 2024, dramma francese: Ammirati fuori nel salto con l'asta per colpa delle sue dimensioni

03 agosto 2024 a

a

a

Quello che è succeso durante la prova di salto con l'asta a Parigi 2024 ha dell'increbile. No, non stiamo parlando di uno storico record conseguito da un atleta. E nemmeno di una classica protesta politica tipica di questa edizione delle Olimpiadi.

L'episodio, di per sé, è più profano. Ma ha letteralmente fatto il giro dei social e a rivedere il video che circola in rete qualcuno si starà chiedendo se il francese Anthony Ammirati non abbia sbagliato sport. O forse mestiere.

"Mano terapeutica": il massaggio al cestista Usa sconvolge tutti | Video

Quando ci si appresta ad affrontare una gara di salto con l'asta ci sono due fattori che un atleta non deve prendere sotto gamba. Il primo è il rischio che lo strumento si spezzi in volo. Il secondo, ovviamente, è non riuscire a superare l'asticella. Ma mai e proprio mai ci si potrebbe aspettare che il più grande impedimento per uno sportivo sia rappresentato proprio dai suoi genitali. Soprattutto se si è superdotati.

Macron, umiliazione olimpica: bordate di fischi. "L'unico riparato", un imbarazzo mondiale

È quanto accaduto al francese Ammirati che, dopo aver superato con successo la barra ha impattato la stessa con il proprio apparato riproduttivo. Una scena clamorosa, che ha anche comportato il fallimento della prova e quindi del salto.

Anthony Ammirati éliminé à la perche à cause de son troisième bras, un pur moment @FFLose pic.twitter.com/JGBiTrAI05 — Kevin Honque to the left (@KevinHttt) August 3, 2024

L'incidente hot del francese ha fatto il giro del mondo. E sui social si sprecano i commenti ironici di chi ha fatto sarcasmo sul salto dell'atleta olimpico. "Anthony Ammirati si pentirà molto di essere superdotato", scrive un utente su X. "Anthony Ammirati sta vivendo un momento 'duro' durante il suo salto", il commento di un altro.