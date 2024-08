Parigi 2024, Gianmarco Tamberi in partenza: vola ai Giochi con la febbre e il calcolo renale

05 agosto 2024 a

a

a

Con il post sul suo profilo Instagram di ieri Gianmarco Tamberi aveva lasciato tutti i tifosi italiani con il fiato sospeso. Vederlo ricoverato su quel lettino d'ospedale non aveva lasciato troppo spazio all'interpretazione. Ma lo stesso Gimbo aveva rassicurato i suoi fans sulla sua partecipazione ai Giochi olimpici di Parigi 2024. "Una sola cosa è certa - aveva scritto nel messaggio sui social -, non so come ci arriverò, ma io in quella pedana ci sarò e darò l'anima fino all'ultimo salto, qualsiasi sarà la mia condizione. Lo giuro a voi ma ancora prima lo giuro a me stesso!". E potrebbe mantenere la promessa.

Nonostante un probabile calcolo renale, con tanto di febbre vicina ai 39°, l’altista azzurro Gianmarco Tamberi ha mantenuto la sua parola. L'italiano si sta preparando per volare in direzione Parigi per disputare la sua gara. L’olimpionico marchigiano delle Fiamme Oro partirà in mattinata da Formia (Lt) per raggiungere in giornata la capitale francese, dove le sue condizioni verranno ulteriormente monitorate. Ed è in costante osservazione medica anche Marcell Jacobs: l’oro di Tokyo, quinto ieri nella finale dei 100, ha accusato un problema al bicipite femorale sinistro che lo tiene in ansia in vista della staffetta 4x100, con cui lo sprinter delle Fiamme Oro conquistò il secondo oro a cinque cerchi in Giappone.

Intanto sotto il suo post su Instagram sono comparsi migliaia di commenti a sostegno di Gimbo. "Forza Gimbo forza! abbraccio grande e fiducia massima! forza bro", ha scritto il cantante Jovanotti. "Forza Gimbo dobbiamo recuperare la tua fede (e pure la Gioconda)", commenta con un po' di ironia il velocista Filippo Tortu.