Parigi 2024, perché il deludente Foconi è entrato in finale

Niente medaglia d’oro per l’Italia del fioretto maschile. Ha avuto la meglio il Giappone contro il nostro quartetto. I nipponici hanno deciso il match nell’ottavo e penultimo assalto: lo 0-5 incassato da Alessio Foconi ha portato il parziale del match a 40-34 per i nipponici e a quel punto per Tommaso Marini non c'è stato nulla da fare: 45-36 il risultato finale. Con Guillaume Bianchi e Filippo Macchi, fresco vincitore dell'argento nell’individuale, i quattro si sono accontentati della medaglia per il secondo posto. E proprio Macchi è stato l'atleta sostituito da Cerioni alla fine del settimo assalto, per inserire nella finale la riserva Foconi, che fino a quel momento non aveva mai tirato in queste Olimpiadi. Una scelta col senno di poi disastrosa, che ha fatto finire il 35enne romano nel tritacarne dei social.

Foconi è un fiorettista d'eccellenza e tuttora al top, come ha dimostrato agli Europei di Basilea, ma le cinque stoccate a zero incassate dopo aver ereditato il punteggio sul 35-34 per il Giappone hanno indirizzato la finale in maniera irreparabile. Un cambio anche fatto considerando il regolamento, ovvero che la riserva che non entra in pedana non prende medaglia. Nonostante tutto, il romano ha sottolineato tutto il suo affetto a fine gara: "Non potevo avere vicino dei ragazzi migliori di loro, abbiamo formato un grande team, io non posso che ringraziare questi ragazzi perché se io ho questa medaglia insieme a loro è tanti merito loro — ha detto Foconi — Ho dato tutto, ma a volte tutto non è abbastanza. Mi dispiace per come è andata, però è una medaglia che sento anche mia per tutto il lavoro che abbiamo fatto assieme".

Il c.t. Cerioni invece ha negato che la regola della medaglia fosse il motivo della sostituzione: "Aveva problemi a un braccio e non voleva uscire, ma, quando l'ho tolto per fare entrare Foconi, mi ha quasi ringraziato — ha detto Cerioni alla Gazzetta dello Sport — Se nessuno si fosse infortunato, avrei fatto entrare lo stesso Foconi per permettergli di prendersi la medaglia? Non avrei fatto il cambio. La regola va modificata, è assurdo che si premi la riserva soltanto se tira. Ma perché? Che cosa costa assegnare una medaglia in più Non gettiamogli la croce addosso, ma è andata così.Può capitare, in un'Olimpiade".