Parigi 2024, esplode il caos: "Annullati tutti gli allenamenti nella Senna"

Toh, fermi tutti: impossibile tuffarsi nella Senna che bagna Parigi. Nuovo stop agli allenamenti nella Senna per le gare di nuoto 0 km in acque libere per alti livelli nel fiume di batteri di Esterichia Coli. Lo hanno annunciato gli organizzatori. Si tratta del quinto allenamento cancellato dall’inizio dei Giochi Olimpici, con i primi quattro per il triathlon. La gara di triathlon maschile e stata rinviata di un giorno. Diversi triatleti hanno espresso la loro frustrazione per queste ripetute cancellazioni ma anche per l’incertezza sullo svolgimento delle gare nelle date previste. Per poter far nuotare gli atleti, le autorità monitorano attentamente due livelli di batteri fecali: quello dei batteri E. Coli e quello degli enterococchi.

Nella giornata di ieri alcuni atleti avrebbero accusato sintomi da infezione batterica. Il sospetto è che possano essere casi legati proprio al contatto con le acque della Senna. Come vi abbiamo raccontato in questi giorni la il Belgio ha annunciato il ritiro della propria squadra dopo il ricovero di una atleta. E sul caso Senna è intervenuto il presidente del Coni, Giovanni Malagò che in un'intervista a La Stampa ha affermato: "Il masterplan che avevano presentato puntava su due aspetti principali, la cerimonia lungo il fiume che avrebbe dovuto coinvolgere un milione di persone e la balneabilità della Senna. A me la cerimonia non ha convinto ma, al netto degli incidenti diplomatici che hanno coinvolto i capi di Stato, non da poco ovviamente, è stata una scommessa vinta. Non so se sia vero che hanno speso 1,4 miliardi per bonificare il fiume, è chiaro però che il progetto non si limita alle Olimpiadi, ma guarda avanti. Una cosa è fare una gara corta come il triathlon, un’altra è nuotarci 10 km. Adesso la situazione è borderline".