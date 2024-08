Italia-Giappone: la foto "rubata" che fa impazzire il web, harakiri perfetto

07 agosto 2024 a

a

a

La foto che sta facendo impazzire il web è quella scattata durante i quarti di volley maschile tra Italia - Giappone alle Olimpiadi Parigi 2024 in cui l'allenatore del Giappone, Philippe Blain mostra ai suoi atleti in gara una schema con tutti i dettagli sugli avversari.

L’Italia sembrava ormai sconfitta, ma al termine del match i giocatori hanno lasciato tutti i presenti a bocca aperta grazie a un recupero davvero sorprendente. L'Italia guidata da Fefè De Giorgi ha vinto in rimonta per tre set a due contro il Giappone e questo nonostante tutti gli schemi di precisione dell'Italia di pallavolo. Nella foto è possibile notare come il prezioso documento tenuto in mano dall'allenatore del Giappone riporti in maniera minuziosa tutte le caratteristiche fisiche dei giocatori in gara. In particolare, Blain si era concentrato sull'azzurro Yuri Romanò su cui ci sono diverse indicazioni come punti forti e punti deboli dello sportivo.

Ma questa non è la prima volta che un allenatore si prepara un'agenda piena di schemi e appunti sugli avversari: l'ex allenatore del Giappone, Yuichi Nakagaichi, usava lo stesso tipo di grafico. Insomma, contro l’Italia non sembra però aver funzionato.