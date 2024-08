Parigi 2024, la figuraccia di von Eckermann in mondovisione in 35 secondi

07 agosto 2024 a

Il cavaliere svedese von Eckermann è stato eliminato dai Giochi di Parigi 2024 in modo inaspettato e dopo soli 35 secondi. Una vera e propria figuraccia quella che si è consumata nella Reggia di Versailles in mondovisione. Dopo pochi istanti è stato sbalzato via dal cavallo ed è finito vicino a un cartellone. I commentatori della BBC erano increduli: “Ha completamente rovinato la sua corsa. Ha cambiato idea, è andato avanti. Questa è una corsa incredibilmente strana e pessima da parte di Henrik von Eckermann. Cosa sta facendo? È caduto. Non ho mai visto niente del genere in vita mia. Questo è il numero 1 al mondo, ha completamente rovinato la sua corsa”.

Lo sfogo, amaro, del campione è arrivato a fine gara: “Mi vergogno solo di avere il cavallo che ho e di non avere successo.Non sono stato mai coinvolto in niente del genere. Mi sono rotto una gamba ma in termini di risultati a questo punto è la cosa peggiore che mi sia capitata. Voglio solo tornare a casa da mio figlio e dalla mia famiglia, dice. È un po' imperdonabile da parte mia…”. Una storia e soprattutto un video che sui social hanno fatto il giro del web in pochissimi istanti.