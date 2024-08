Parigi 2024, Senna pericolosa? Toh, ora la sinistra scopre la figuraccia di Macron

07 agosto 2024 a

a

a

Nessun problema, la Senna è balneabile. Incuranti delle infezioni contratte dagli atleti dopo la prova di triathlon e dall’impossibilità dei partecipanti alla gara di fondo (10 chilometri) di allenarsi a causa della scarsa qualità dell’acqua del fiume, gli organizzatori francesi tirano dritto. «Le concentrazioni di escherichia coli ed enterococchi sono bassissime e quindi c’è balneabilità: la Senna è balneabile e le gare possono svolgersi», ha detto la portavoce del Comitato organizzatore di Parigi 2024, Anne Descamps. Per la verità, ci sarebbe un valore al di sopra della soglia, «ma è in un punto molto lontano da dove si svolgono le gare». Pertanto, nulla osta allo svolgimento della prova che domani e dopodomani prevede- per le 24 donne e i 32 uomini iscritti - una gara di 10 km dal ponte Alexandre III al ponte dell’Alma. Peccato che gli atleti la pensino diversamente, come testimoniato dall’annullamento dell’allenamento di ieri a favore della tradizionale prova in piscina (si tratta del quinto trial cancellato dall’inizio dei Giochi). (...)



Clicca qui, registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi l'articolo integrale di Tommaso Montesano