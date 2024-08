Parigi 2024, la telecronaca commovente di Perri: "Ora sto zitto, scusate"

09 agosto 2024 a

Una meravigliosa medaglia d’argento nella canoa sprint è stata conquistata da Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, sconfitti solo dai cinesi Liu Hao e Ji Bowen. Ai microfoni della Rai c’era Oreste Perri, seconda voce della Rai che è in realtà anche l’allenatore dei due rematori, che hanno scritto la storia e regalato la medaglia numero 30 al nostro Paese. Inizialmente Rizzi ha parlato poco, poi ha incitato i suoi ragazzi: "Secondo me non siamo messi così male — ha detto — speriamo riescano a fare il finale che ci hanno fatto vedere molte volte". Parole che hanno detto più di una verità, dato che Casadei e Tacchini pian piano sono risaliti.

Perri, a quel punto, non ha potuto più trattenere le emozioni, poi ha urlato quando sono arrivati al traguardo: "Terzi, credo, ora sto zitto — le sue parole — Scusate". Il direttore tecnico della Nazionale è teso, in ansia per il fotofinish: secondo, terzo o quarto? Secondo posto. Così Perri si è commosso, commentando tutto con un: "Bellissimo". La sua emozionata telecronaca è diventata popolarissima anche sul web, per quel mix di emozioni: tra la gioia infinita, le lacrime e tutto quello che può voler dire esaudire un sogno e raggiungere un traguardo altissimo. L'Italia è tornata a vincere una medaglia nella canoa C2 dopo 64 anni (l'ultima era stata a Roma nel 1960).