Parigi 2024, la denuncia dello skater Nyjah Huston: "Com'è diventata la mia medaglia"

Huston abbiamo un problema. Ennesima grana ai Giochi olimpici di Parigi 2024. Dopo gli scandali sessuali, arbitrali e sanitari ora i riflettori si accendono sulla scarsissima qualità dei premi vinti dagli atleti in gara. Lo skater americano Nyjah Huston sui propri profili social ha postato un video che è subito diventato virale. Nel filmato si vede la medaglia di bronzo conquistata dall'atleta lo scorso 29 luglio in pessime condizioni. "È tutta rovinata - ha spiegato lo statunitense -. Queste medaglie sono bellissime quando sono nuove di zecca, ma dopo averla portata a contatto con la pelle sudata e aver lasciato che i miei amici la indossassero, ecco - ha poi concluso - come si è ridotta".