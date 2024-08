Michael Olise si rifiuta di tenere al collo la medaglia sul podio: esplode la bufera

12 agosto 2024 a

La Spagna vince l'oro nel calcio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ma la finalissima con la Francia ha portato ancora una volta il vento delle polemiche. Ad accenderle è stato Michale Olise. Il calciatore della selezione transalpina di fatto si è rifiutato di tenere al collo la medaglia d'argento vinta dai francesi. Dopo aver ricevuto la medaglia l'ha messa in tasca e così è rimasto sul palco insieme ai suoi compagni senza il trofeo appena vinto.



È stato l'unico tra i suoi compagni a compiere questo gesto. Il tutto nell'imbarazzo generale degli altri giocatori. A quanto pare Olise era sconvolto per l'esito della partita. Una sconfitta cocente maturata ai supplementari dove la Spagna si è imposta per 5-3. Ecco dunque il motivo del gran rifiuto di Olise.

Il centrocampista del Bayern è rimasto troppo deluso e ha preferito non mettere al collo la medaglia che viene consegnata a chi arriva secondo. Intemperanze ma anche scarso rispetto per gli avversari e soprattutto per i compagni che hanno lottato insieme a lui per cercare di mettere le mani sulla medaglia d'oro. Non certo un gesto in pieno spirito olimpico. Forse tra qualche tempo capirà la gravità del suo gesto andato in onda in mondovisione.