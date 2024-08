Parigi 2024, l'atleta nigeriano: "Non ho partecipato alla cerimonia, colpa del vestito"

13 agosto 2024 a

Non partecipare alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi per colpa dei vestiti. La triste fine a Parigi per il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi, che ha denunciato sui social quanto gli è accaduto: colpa non sua, ma di chi glielo avrebbe dovuto fornire, ovvero la delegazione olimpica nigeriana.

E così Chukwuebuka non ha assistito all’arrivo di Tom Cruise allo Stare de France per invitare tutti ai prossimi Giochi olimpici di Los Angeles 2028. Il 31enne atleta – nato negli Stati Uniti da genitori nigeriani – ha gareggiato a Parigi nel getto del peso, entrando in finale e classificandosi sesto.

Enekwechi ha un fisico imponente, ma non così tanto come evidentemente pensavano gli addetti al guardaroba della sua squadra. Il problema infatti non è stato la taglia troppo piccola, come si potrebbe pensare, ma esattamente l'opposto, come ha spiegato il pesista in una storia su Instagram: "Per me non ci sarà cerimonia di chiusura. Non mi sono stati forniti vestiti della mia taglia. Non sono così grosso”. Alla cerimonia, dunque, con presenti 9 mila atleti, non c’era il corridore che ha preferito non presentarsi allo stadio piuttosto che ‘ballare' in un abito palesemente più grande delle sue misure.