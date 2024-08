Paltrinieri, "mi sono rotto il gomito": rientro traumatico da Parigi, cos'è successo

13 agosto 2024 a

"Mi sono rotto il gomito la sera della cerimonia di chiusura": Gregorio Paltrinieri lo ha fatto sapere ai suoi follower su Instagram, riferendosi all'evento che ha chiuso le Olimpiadi di Parigi. Evento durante il quale il campione azzurro ha fatto da portabandiera insieme a Rossella Fiamingo, vincitrice dell'oro nella spada a squadre femminile nonché sua fidanzata.

Il campione, però, ha voluto puntualizzare di essersi rotto il gomito "non a sventolare la bandiera. Quello è stato bello. Già operato, tornerò presto". A corredo del suo annuncio una foto che lo ritrae steso su un letto d'ospedale con il braccio sinistro bloccato. Il suo messaggio ha colpito tutti, anche perché ieri, lunedì 12 agosto, Paltrinieri è tornato in Italia sorridente e sereno, insieme alla Fiamingo, fermandosi a lungo per interviste e selfie con le persone accorse per salutarlo.

Paltrinieri ha vinto due medaglie a Parigi, il bronzo negli 800 sl e l'argento nei 1500 sl, finendo invece nono nella 10km in acque libere. Al termine della gara di fondo, un po' deluso, aveva dichiarato di volersi prendere qualche mese di riposo prima di decidere cosa fare. Quel "tornerò presto"alla fine del suo messaggio social, però, non solo fa intuire che l'infortunio non dovrebbe essere grave, ma lascia pensare anche che l'olimpionico abbia ancora voglia di gareggiare.