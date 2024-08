Ralf Schumacher, l'ira della moglie dopo il coming-out: "Giravano voci e negava, mi sento usata"

16 agosto 2024 a

Il 14 luglio scorso, Ralf Schumacher, ex pilota di Formula 1 e fratello di Michael Schumacher, ha reso pubblica la sua relazione con Etienne e dunque la sua omosessualità. Il compagno è un dipendente in una delle aziende di cui Ralf è direttore generale. I due sono insieme da circa due anni, ma hanno ufficializzato la loro storia d'amore solo di recente, condividendo una foto su social media che li ritrae abbracciati su una barca al tramonto.

A corredo dell'immagine, diventata virale in pochi minuti, le seguenti parole: "La cosa più bella della vita è avere al proprio fianco il compagno giusto con cui condividere tutto". Un messaggio che, però, non ha lasciato indifferente Cora Brinkmann, ex moglie di Ralf.

Cora Brinkmann, modella e conduttrice tv tedesca, è stata sposata con Ralf dal 2001 al 2015 e insieme hanno avuto un figlio, David, che ha seguito le orme del padre nel mondo delle corse. E ora, in una recente intervista rilasciata a Der Spiegel, Cora ha svelato di essere stata completamente all'oscuro della omosessualità del suo ex marito. Non solo: ha rivelato di aver appreso la notizia del suo coming-out come tutti gli altri, attraverso internet, senza alcun preavviso da parte di Ralf. "Mi sarebbe piaciuto che Ralf mi avesse coinvolto o almeno informato della sua decisione," si è sfogata Cora, esprimendo il suo disappunto per non essere stata messa al corrente direttamente su quanto stava per accadere.

Cora ha spiegato come, durante la carriera di Ralf, circolassero voci nel paddock riguardo alla sua omosessualità, voci che lei stessa aveva affrontato chiedendo spiegazioni al marito. Tuttavia, Ralf aveva sempre negato tutto, replicando che si trattava solo di fantasie. "Mi fidavo ciecamente di lui," ha aggiunto Cora, rimarcando come la fiducia in Ralf fosse stata per lei fondamentale. Ragione per cui la scoperta, per come è avvenuta, è stata ancor più dolorosa.

Dopo il divorzio, Ralf è stato molto riservato sulla sua vita privata, e ha parlato raramente del suo rapporto con Cora, definendolo comunque come un rapporto tra "buoni amici". Ma per Cora, la mancata ammissione prima del coming-out pubblico ha lasciato un segno profondo. Fa male, sente la fiducia tradita. E si sente anche presa in giro e non lo nega: "Mi sento come se fossi stata usata durante il matrimonio, privata dei miei anni migliori," ha detto, chiedendosi se Ralf sia mai stato onesto con lei e se l’abbia mai amata veramente.