Milan, Paulo Fonseca gela i tifosi: "Non siamo una squadra perfetta, ma non voglio parlarne"

Ci siamo, sta per cominciare la Serie A. E alla vigilia del match d'esordio a San Siro contro il Torino, la sua prima in campionato sulla panchina del Milan, ecco che a fare il punto sullo stato dell'arte rossonero ci pensa Paulo Fonseca. "Con l'arrivo di Fofana per me il mercato è chiuso, dobbiamo fare uscire giocatori perché siamo in tanti e non è facile lavorare", ha premesso.

"L'Inter ha fatto molto bene negli ultimi anni, anche Napoli, Atalanta possono lottare, così come la Juventus. Quello che noi vogliamo e crediamo è di poter entrare in lotta con l'Inter che è molto forte", ha aggiunto il mister interpellato sulle favorite nella corsa al tricolore. Sugli avversari di domani (sabato 17 agosto, 20.45): "Il Toro è una squadra molto forte e ha cambiato allenatore (da Juric a Vanoli, ndr) prendendone uno molto bravo. Hanno anche qualità con il pallone, mi aspetto una gara difficile ma che vogliamo vincere. I giocatori sono motivati. Sappiamo che sarà una partita diversa rispetto alle ultime amichevoli. Barcellona, City e Real non giocano come il Torino, il Torino non lascia gli spazi aperti come loro, quindi ci aspettiamo una squadra più difensiva, pronta al contropiede. Mi aspetto una partita più ferma nella metà campo", prevede Fonseca.

Il mister, successivamente, sceglie di non dare indicazioni agli avversari: "Cosa manca al Milan? Adesso non manca niente, perché non abbiamo ancora cominciato. Quando c'è un cambiamento, c'è bisogno di tempo per metterlo in pratica. Non siamo una squadra perfetta, anzi siamo lontani dall'esserlo. Ma non voglio parlare di ciò che ci manca, non voglio dare punti agli avversari parlandone. Posso dire che ci stiamo lavorando".

Sulla possibilità di schierare un poker offensivo composto da Leao, Pulisic, Chukwueze e Morata, spiega: "L'ho pensato, l'ho provato, ma non so se giocheranno domani. Chukwueze sta bene, Pulisic sta facendo un altro ruolo in cui mi piace molto, con la possibilità di fare anche l'esterno. Anche Jovic ha fatto un buon pre-stagione, Loftus-Cheek può giocare da trequartista. Abbiamo tante soluzioni. Pavlovic e Reijnders non sono al 100% per iniziare la gara dal primo minuto", ha concluso un arrembante Fonseca.