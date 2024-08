Sinner, vittoria in rimonta contro Rublev: la magia che spiazza tutti

17 agosto 2024 a

Jannik Sinner batte in rimonta Andrej Rublev e si qualifica per la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, che si disputa su campi in cemento. L'azzurro si è imposto con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-4 in due ore e 27' di gioco.

A colpire tutti è stato un punto in particolare che ha vinto a Cincinnati. Uno scambio lungo 26 colpi, con Jannik che cade, si rialza e vince il punto contro Rublev. All'inizio in realtà Jannik parte male, mentre il russo forte del successo della scorsa settimana spinge, accelera, e vince il primo set. Il secondo è equilibratissimo.Più duro il nono game, alla fine vinto da Rublev. Sinner a un certo punto perde gli appoggi, cade ma si rialza, quasi rotola e subito risponde al colpo dell'avversario e continua il palleggio, lo scambio lo gira e poi lo chiude con un gran diritto. Pubblico incredulo.

Così Sinner acquisisce altri 400 punti, utilissimi, per la prima posizione mondiale e si appresta a sfidare o il padrone di casa Shelton o Zvere. Dopo il match l'azzurro ha detto: "Con queste condizioni climatiche non era facile. Ho avuto le mie chance, all'inizio non le ho sfruttate, ma poi ho reagito bene. Sono molto contento".

https://x.com/thetennisletter/status/1824895666461855798?s=46&t=P0NYMBWrqcdImPVr8y_Stg