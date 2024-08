Sofia Raffaeli, la dolorosa riflessione sulle sue coetanee: "Loro lo hanno, io invece no"

18 agosto 2024 a

a

a

Magica, eccezionale: Sofia Raffaeli alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha scritto un pezzo di storia dell'atletica italiana. A soli 20 anni, è riuscita a conquistare un traguardo storico per lo sport azzurro, conquistando il bronzo nella competizione individuale di ginnastica ritmica, la prima medaglia in assoluto per l'Italia in questa disciplina. E ora, ovviamente, già guarda a Los Angeles 2028, ai prossimi giochi.

Sofia in questi giorni si sta concedendo un po' di riposo, godendosi il "piacere del dormire". Membro delle Fiamme Oro, vive a Chiaravalle, nelle Marche, con i suoi genitori e si divide tra intensi allenamenti e gli studi in psicologia. E ora, in una lunga e appassionata intervista rilasciata a La Stampa, Sofia ha condiviso le emozioni provate durante i Giochi e il suo rapporto con il corpo: "Vincere quella medaglia è stato un orgoglio pazzesco, mi fa capire quanto ho dato e quanto ancora posso dare nello sport", ha confessato.

"Quando ero in Sicilia...": Claudia Mancinelli, la confessione sul video che ha fatto il giro del mondo | Guarda

Il successo di Sofia Raffaeli è il frutto di anni di dedizione e sacrifici. E lo spiega lei stessa, riflettendo sulla sua vita così diversa rispetto a quella delle ragazze della sua età. "Ciò che mi divide dalle mie coetanee è il tempo libero. Loro lo hanno, mentre io ne ho molto di meno. E non sopporto i social, lì non c'è la realtà. La mia giornata solitamente si divide tra palestra e studio. E parlo di otto ore di allenamenti e dedico alle materie soltanto due ore". Dopo aver ottenuto il diploma, Sofia ha scelto di iscriversi alla Facoltà di Psicologia poiché, spiega, "credo nell'importanza della mente e non solo dello sport".

Con il quotidiano torinese Sofia ha poi spiegato come si sente durante le esibizioni, spiegando di percepirsi un po' come "un attrice". E ancora, sulle "imperfezioni" del suo corpo: "Mi piace prendere atto delle trasformazioni. All’inizio di una stagione è giusto che ci siano delle imperfezioni, è un bene non essere sempre in forma. Per questo posso mangiare una pizza, perché so come gestire il mio corpo", ha concluso Sofia Raffaeli.