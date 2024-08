Cristiano Ronaldo, perde la Supercoppa? Impazzisce in campo, il gesto che indigna tutti

18 agosto 2024 a

Cristiano Ronaldo perde il primo trofeo stagionale con l'Al Nassr e impazzisce in campo. Il 39enne portoghese si è lasciato andare a una serie di gesti poco piacevoli che non sono piaciuti né ai suoi compagni di squadra né al pubblico presente. È successo ieri, sabato 17 agosto, in occasione della finale di Supercoppa dell'Arabia Saudita, vinta dall'Al Hilal. La sconfitta per 4-1 ha fatto perdere il controllo a CR7, che prima ha mimato il gesto di dormire, accusando i suoi compagni di non aver giocato, e poi si è messo una mano dietro il sedere, a significare che gli altri calciatori se l'erano fatta sotto.

L'unico gol fatto dall'Al Nassr in partita era stato proprio quello di Ronaldo, che a quanto pare poi non è riuscito a gestire le sue emozioni. La squadra avversaria, dal canto suo, ha messo a segno i suoi quattro gol nella ripresa, in soli 17 minuti. A quel punto Cristiano ha perso la testa. E in un video, diventato virale sui social, lo si vede sbottare contro i suoi compagni. Con le mani ha anche indicato più volte che era finita.

Un atteggiamento offensivo, insomma, nei confronti della sua squadra. Tra l'altro, lui ne è il capitano. E certamente da una figura del genere non ci si aspetterebbe una reazione del genere, soprattutto nei momenti più difficili come quello di ieri sera. Ma la rabbia dell'ex Juve e Real non è finita lì. Dopo la partita, ai giocatori dell'Al Nassr sono state consegnate le medaglie dei secondi classificati. CR7, però, ha preferito andare negli spogliatoi.