Milan, crollo a Parma: bufera su Fonseca dopo il fischio finale "grazie mago"

24 agosto 2024 a

Il pareggio col Torino è stato solo un campanello d'allarme. Ora il Milan imbocca già la strada della crisi. A Parma i rossoneri crollano per 2-1 e falliscono l'appuntamento con i primi tre punti. Il match si mette malissimo dopo pochi minuti. Al secondo minuto spacca subito la partita in due il Parma, Estevez per Valeri che dalla sinistra brucia Calabria in velocità, alza la testa e serve rasoterra in mezzo dove Man, sotto porta, calcia di prima e insacca. I rossoneri accusano il colpo ma pian piano si fanno sotto. Il pareggio però arriva solo nella ripresa al 66' quando trova il gol il Milan grazie ad un guizzo di Leao, che dopo un uno due con Hernandez salta Estevez e serve davanti alla porta Pulisic, l'americano deve solo toccarla in rete. Finita qui? No. Il Parma non molla e con un contropiede chirurgico chiude i giochi al 77'. Gol fotocopia del primo per il Parma, ripartenza in velocità di Almqvist sulla sinistra e cross rasoterra in area, Cancellieri arriva da dietro e di prima devia in rete.

Sui social subito dopo la fine della partita scoppia il finimondo contro Fonseca: "La grande mano caratteriale di Paulo Fonseca, come fa sentire il suo pugno duro davvero nessuno. Grazie Mago", scrive qualcuno su X. Un altro tifoso è ironico: "Ah che dominio del giuoco con mister Fonseca". E ancora: "La sensazione, soprattutto per atteggiamento, è peggiore rispetto al Milan di Pioli. Problemi difensivi non risolti. Anzi. Replicati. Il tempo per Fonseca sembra (già) finito. Personalmente, attendo partite post-sosta". Infine la pietra tombale: "Fonseca al momento è peggio di Giampaolo. Non vorrei dire che io l’avevo detto… però anche provando a dargli fiducia… si fa molta fatica".